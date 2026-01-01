Serie B, da Keita Baldé a Ciurria: ecco la top e flop del Mantova

Una partenza da motore diesel, una lunga rincorsa che ha portato il Monza di mister Bianco a chiudere il 2025 con 37 punti, ad una sola lunghezza dal Frosinone capolista. E pensare che ad inizio stagione il tecnico dei brianzoli era stato messo in discussione. Di seguito il meglio e il peggio della rosa lombarda nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:

TOP 5

Il migliore per distacco dei brianzoli è Keita Baldé, un lusso per la categoria e che sta trascinando il Monza con gol e giocate. Bene anche Paulo Azzi e Armando Izzo, altri lussi per la Serie B. In porta Demba Thiam è una sicurezza, così come Luca Ravanelli in difesa.

1. Baldé (Monza) 6.20 (15)

2. Azzi (Monza) 6.15 (17)

3. Izzo (Monza) 6.11 (14)

4. Thiam (Monza) 6.08 (18)

5. Ravanelli (Monza) 6.07 (14)

FLOP 5

Sono solo tre i giocatori che hanno una media insufficiente secondo le pagelle di TMW. Si tratta di Patrick Ciurria, Augustin Alvarez e Dany Mota.

1. Ciurria (Monza) 5.61 (14)

2. Álvarez (Monza) 5.65 (10)

3. Mota (Monza) 5.81 (13)

4. Pessina (Monza) 6.00 (12)

5. Obiang (Monza) 6.03 (17)