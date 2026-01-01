Serie B, da Fortin a Ghiglione: ecco la top e flop del Padova

Dopo aver conquistato la Serie B lo scorso anno vincendo il duello con il Vicenza, il Padova sta dimostrando il suo valore nel campionato cadetto, forte anche di una rosa costruita in maniera egregia dal direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Il Padova ha chiuso il 2025 al decimo posto, a quattro punti dalla zona playoff. Di seguito il meglio e il peggio della rosa veneta nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:

TOP 5

Il Padova può contare su alcune certezze che stanno trascinando la squadra per rendimento e continuità. In testa c’è Fortin, vera sicurezza tra i pali, seguito da Lasagna e Bortolussi che stanno garantendo peso offensivo. Bene anche Faedo e Sgarbi, due colonne della fase difensiva.

1. Fortin (Padova) 6.25 (12)

2. Lasagna (Padova) 6.10 (10)

3. Bortolussi (Padova) 6.08 (18)

4. Faedo (Padova) 6.06 (17)

5. Sgarbi (Padova) 6.06 (17)

FLOP 5

Sono diversi invece i giocatori che stanno faticando a trovare continuità e incisività. In fondo alla graduatoria c’è Ghiglione, seguito da Barreca e Buonaiuto, mentre Capelli e Crisetig chiudono il quadro dei meno brillanti per media voto stagionale.

1. Ghiglione (Padova) 5.70 (10)

2. Barreca (Padova) 5.76 (17)

3. Buonaiuto (Padova) 5.83 (12)

4. Capelli (Padova) 5.88 (16)

5. Crisetig (Padova) 5.96 (12)