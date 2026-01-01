Inter e Juve, contatti avviati per riprendere Joao Cancelo. Ma l'ingaggio attuale è da capogiro
Il futuro europeo di Joao Cancelo potrebbe riaprirsi già nelle prossime settimane. L’esterno portoghese, attualmente all’Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi, non è considerato incedibile e una sua uscita non è uno scenario da escludere. A rilanciare l’ipotesi di un ritorno nel calcio europeo è Sky Sport, che parla di primi contatti esplorativi avviati nelle ultime ore.
Secondo quanto filtra, Inter e Juventus avrebbero effettuato un sondaggio tramite l’entourage del calciatore, confrontandosi direttamente con il suo agente, Jorge Mendes. L’obiettivo non è ancora quello di imbastire una trattativa concreta, ma di comprendere la fattibilità economica dell’operazione, oggi fortemente condizionata da un ingaggio fuori scala per i parametri europei: circa 18 milioni di euro netti a stagione.
Proprio lo stipendio rappresenta il principale ostacolo. Le uniche strade percorribili porterebbero a una compartecipazione dell’Al-Hilal nel pagamento dell’ingaggio, oppure a un sacrificio economico da parte del giocatore. Sullo sfondo resta vigile anche il Barcellona, che segue l’evoluzione della situazione senza affondare il colpo.