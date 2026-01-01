Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lecce col salvagente per non perdere Ramadani, Gallo e Banda. L'opzione scaccia la scadenza

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 17:15Serie A
Dimitri Conti

Per una realtà come quella del Lecce riuscire a programmare per anni e anni non è compito semplice, considerando che ogni stagione i salentini si presentano ai nastri di partenza della Serie A come una delle formazioni che meno spende tra investimenti sul mercato e monte ingaggi, se non la primatista assoluta tra i parsimoniosi.

Uno scenario, quello raccontato nelle righe qua sopra, che si riflette anche sulla gestione dei contratti, delle scadenze e dei rinnovi di casa Lecce. Anche perché, per esempio, in scadenza tra qualche mese, al 30 giugno 2026, alcuni pezzi da novanta della squadra guidata da Di Francesco: lo è per esempio il terzino sinistro Antonino Gallo (25 anni), così come il faro del centrocampo Ylber Ramadani (29) e la guizzante ala d'attacco Lameck Banda (24), quest'ultimo attualmente in Coppa d'Africa con lo Zambia. Sul suddetto trio però il Lecce vanta la protezione data dalla presenza di un'opzione per estendere in avanti i vincoli, cosa che allontana quindi il rischio di dover perdere dei pezzi grossi della rosa senza nemmeno incassare nulla.

Gallo, Ramadani e Banda non sono però gli unici giocatori del Lecce con ancora pochi mesi di contratto rimasti. Non hanno opzione per esempio due esuberi come Frederic Guilbert (31 anni) e Hamza Rafia (26), entrambi fuori rosa e agli sgoccioli della loro esperienza con i salentini. In scadenza anche il centrocampista 'ritrovato' Thorir Johann Helgason (25), così come il portiere di riserva Jesper Samooja (22), con il quale la società sta discutendo il rinnovo fino al 2028. Sono in prestito invece il baby prodigio dell'attacco milanista Francesco Camarda (17), secco, e Riccardo Sottil (26): l'esterno è stato preso dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto e, in caso di permanenza dei salentini in Serie A, una sua prosecuzione con i giallorossi non è affatto da escludere.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
