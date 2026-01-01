Priorità Marusic e Basic, per non perderli a zero. Lazio, possibili addii pesanti in estate

Il mercato della Lazio è stato finalmente sbloccato, dopo aver trascorso l'intera sessione estiva e i mesi autunnali nel segno del digiuno e dell'austerità, per il club capitolino in maglia biancoceleste c'è adesso di nuovo la possibilità di attingere agli acquisti per colmare le lacune nella rosa a disposizione di mister Sarri. Ed è questo un discorso che vale anche per i rinnovi di contratto, anch'essi messi sotto freno dalle disposizioni federali che sono ora decadute.

C'è sul piatto per esempio il discorso del rinnovo di Mario Gila (25 anni) che non si sblocca e porterà invece interessamenti sul conto del centrale spagnolo, al quale comunque rimane ancora un anno e qualche mese di contratto. Guardando alle scadenze di casa Lazio più imminenti, quelle del 2026, sono due le situazioni che appaiono come prioritarie. E riguardano due calciatori dell'area ex jugoslava: i primi discorsi che affronterà il diesse Angelo Fabiani vertono sul terzino Adam Marusic (33) e sul centrocampista croato Toma Basic (29), rispolverato e restituito a nuova vita calcistica dalla cura Sarri. A entrambi sono già state presentate le proposte di rinnovo: per il primo fino al 2027, un anno in più (2028) invece con il secondo.

Marusic e Basic però non sono gli unici calciatori in scadenza con la Lazio. Anzi, si trovano nello stesso elenco nomi forse pure più altisonanti, leggi per esempio alle voci Pedro (38 anni) e Matias Vecino (34). Per i due veterani ispanofoni, lo scenario dell'addio non sembra impossibile. Valutazioni in corso sul conto di Elseid Hysaj (31), che è sì uno storico pretoriano di Sarri ma non sta trovando molto posto, verso i titoli di coda invece l'avventura del fuori rosa Dimitrije Kamenovic (25). Ultimo, ma non ultimo, Boulaye Dia (29): formalmente, fino a che non scatteranno le condizioni per renderne obbligatorio l'acquisto a titolo definitivo dalla Salernitana, l'attaccante è ancora 'solo' in prestito fino al termine della stagione.