Il presidente dell'Udinese: "A Lucca va dato il giusto tempo. Atta? Rimarrà qui"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Franco Soldati, presidente dell'Udinese, ha parlato così di Nicolò Zaniolo: "I giocatori si integrano qui in un modo perfetto, lui sta ripagando la fiducia che gli è stata data da tutti noi con gli interessi, la partita che ha fatto ieri è stata notevole. Abbiamo giocato una gara perfetta, dal punto di vista fisico e tecnico, poche volte ho visto l’Udinese giocare così bene, da tempo non la vedevo così: siamo usciti tutti dal campo molto soddisfatti".

Come ha trovato il Napoli?

"In questi periodi si comincia a far sentire la stanchezza, il bisogno di turnover e dare ai giocatori il giusto riposo, il Napoli ha diverse competizioni e quindi per noi è più semplice riposare".

Chi sta faticando è Lucca, giocatore che da voi ha fatto benissimo.

"A Lucca va dato il giusto tempo perché possa giocare e crescere, deve avere il giusto tempo per inserirsi e sarà un calciatore importantissimo per il Napoli. Per me non partirà nel mese di gennaio e rimarrà in azzurro".

Atta ora è infortunato, ma ha tanto mercato.

"Il giocatore deve rientrare e tornare ai suoi livelli, rimarrà ad Udine fino al termine della stagione, difficilmente da parte nostra ci sono trattative e gennaio”.