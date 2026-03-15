Pisa croce e delizia: contro il Cagliari conclude il primo tempo in vantaggio ma resta in 10
Termina 1-0 in favore del Pisa il primo tempo della Cetilar Arena contro il Cagliari. A decidere il match, finora, il rigore trasformato in avvio da Moreo. Toscani però in dieci per il rosso diretto rimediato da Durosinmi.
Avvio scoppiettante
E' scoppiettante l'avvio della sfida alla Cetilar Arena, con i padroni di casa che passano in vantaggio dopo meno di dieci minuti grazie al rigore trasformato da Stefano Moreo, che dopo le cinque reti segnate lontano davanti al proprio pubblico può finalmente gioire anche sotto la torre. Una manciata di secondi dopo, però, i sardi vanno ad un passo dal pareggio con il cross di Palestra che trova la testa di Obert, il quale colpisce la traversa piena.
Pisa in 10
La gara però cambia al 39' perché il Pisa resta in dieci a causa del rosso diretto che l'arbitro La Penna ha sventolato ai danni di Rafiu Durosinmi dopo un fallo di reazione del centravanti nigeriano ai danni di Yerry Mina, colpito con un calcio a palla lontana. Un bel problema per Oscar Hiljemark, il quale ha già usato uno slot per sostituire Marin con Hojholt a causa di un problema al ginocchio accusato dal centrocampista rumeno. Nel finale di primo tempo ancora Cagliari pericoloso, ancora con Obert, che con un tiro da fuori insidioso impegna Nicolas, ma in pieno recupero Pisa ad un passo dal raddoppio con un bell'intervento di Caprile sul tiro ravvicinato di Hojholt.