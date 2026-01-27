Il primo gol in Italia di Sergi Roberto risponde a Piccoli: è 1-1 al 45’ tra Fiorentina e Como

Termina 1-1 il primo tempo tra Fiorentina e Como, gara valida per gli Ottavi di Coppa Italia. Al Franchi apre Piccoli dopo 7 minuti e la pareggia Sergi Roberto al 20’: prima rete con i lombardi per lo spagnolo ex Barcellona, che non segnava dal dicembre del 2023.

Partita divertente quella del Franchi, che si sblocca già dopo 7 minuti con una combinazione bellissima tra Fabbian e Piccoli. L’ex Bologna crossa con forza al centro dove il centravanti calcia di prima intenzione forte e preciso, mandando completamente fuori giri Butez. Al 13’ viola vicinissimi al raddoppio. Il Como getta al vento un corner, ne segue un contropiede portato da Balbo che serve Fazzini. L’ex Empoli riceve sulla sinistra, si accentra e lascia partire un destro velenoso che costringe l’estremo difensore francese a distendersi e a deviare la sfera sul fondo.

Al 20’ il Como trova il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo in cui Comuzzo si fa scavalcare e Douvikas anticipa di testa Ndour. La palla sbatte sul palo interno alla sinistra di Christensen, torna in area e dalla mischia che ne segue Sergi Roberto si dimostra il più vispo avventandosi sulla sfera e siglando la prima rete con la maglia dei lariani. Il greco dei lariani, tuttavia, è costretto al cambio intorno alla mezz’ora di gioco per una botta. Sono in attesa di sviluppo le condizioni del centravanti greco. Al suo post Fabregas ha messo in campo Nico Paz.