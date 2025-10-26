Il Quotidiano Sportivo in prima pagina sul Milan: "Mistero Gimenez, il mercato si avvicina"
"Canta Conte, Napoli in volo. Inter sconfitta 3-1, polemiche per il rigore partenopeo": apre così in prima pagina il Quotidiano Sportivo oggi in edicola in merito alla sfida giocata ieri sera allo stadio Maradona.
Poi sul Milan di Allegri si legge: "Mistero Gimenez, in campionato è ancora a secco. L'unico 'vero' centravanti non si sblocca. Allegri lo difende, ma gennaio è vicino". Sulla Juventus, impegnata oggi contro la Lazio: "Tudor si gioca la Juventus: 'Io a rischio? Spinta in più".
Sul pareggio che il Como di Cesc Fabregas ha ottenuto ieri contro il Parma di Carlos Cuesta (0-0 al Tardini): "Como senza reti. I lariani tornano dal Tardini con un punto".
Fiorentina, al Franchi arriva il Bologna: Pioli studia le mosse per uscire dalla crisi. Due ballottaggi
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
