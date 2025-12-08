Milan, non solo Idzes: osservato anche Muharemovic contro la Fiorentina
Si allunga la lista di pretendenti per il difensore del Sassuolo, Tarik Muharemovic. Il centrale è uno dei punti cardine della sorpresa neroverde, con la squadra di Fabio Grosso che si gode il suo attuale ottavo posto, con 17 gol subiti, dato in linea con le squadre del centro classifica più che con quelle della lotta salvezza.
Negli scorsi giorni per il difensore bosniaco si è parlato di un possibile ritorno di fiamma con la Juventus, così come di un pensiero che potrebbe farci il Napoli di Spalletti. Secondo Tuttosport oggi in edicola però la lista non si ferma qui fra le grandi del nostro calcio che avrebbero messo gli occhi su di lui.
In particolare il quotidiano parla di uno scout del Milan presente sabato pomeriggio per la sfida Sassuolo-Fiorentina. Con Muharemovic come principale giocatore osservato. Il sogno nel reparto arretrato dei rossoneri rimane Thiago Silva, ma sul taccuino potrebbe finire anche lui. Che ha risposto presente siglando uno dei tre gol che hanno steso i viola. Con la quarta statuetta da migliore in campo conquistata in queste prime 14 giornate di campionato di Serie A. Il Milan comunque intanto ha visionato di nuovo anche l’indonesiano Jay Idzes, già seguito a marzo quando giocava nel Venezia.
