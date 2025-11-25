Real Madrid e Nico Paz, attrazione reciproca. Ma oggi non sembra esserci spazio per lui in rosa

Nico Paz e il Real Madrid, uno scenario presente e di cui il Como è consapevole fin dal primo giorno. Nell'accordo che il club lariano trovò con i Blancos per l'argentino fu infatti inserita la clausola di riacquisto da parte del club spagnolo, che con circa 10 milioni di euro potrà riportare a casa il giocatore a partire dal prossimo giugno.

Lo stesso Nico Paz non ha mai nascosto la propria intenzione di indossare nuovamente la maglia delle Merengues e di affermarsi lì ai massimi livelli. Anche se a ben guardare la rosa attualmente a disposizione di Xabi Alonso difficilmente il talento del Como avrebbe la strada spianata.

Nella sua posizione infatti, quella di rifinitore dietro la punta, c'è un certo Jude Bellingham. Ma non solo: quest'anno sta trovando grande spazio Arda Guler, talentino turco che sta incantando il Bernabeu. E la scorsa estate è arrivato il connazionale di Nico Paz, Franco Mastantuono. Il tutto senza considerare Brahim Diaz, che bene o male il suo spazio se lo ritaglia sempre. E volendo pure Dani Ceballos, l'ultimo in ordine di gerarchie. Una concorrenza extra large insomma, che al netto della voglia di Real Madrid potrebbe avere un peso specifico importante nella decisione finale in merito al suo futuro.