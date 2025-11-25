Dall'Argentina: Nico Paz può tornare al Real a gennaio. Ma la clausola vale solo in estate

E se Nico Paz lasciasse il Como già a gennaio? Il rumor arriva direttamente dall'Argentina e fa scattare sulle sedie i tifosi lariani e Cesc Fabregas: secondo quanto riferito da Gaston Edul, giornalista di TyCSports, il Real Madrid starebbe già lavorando a riportare nel suo "nido" il prodotto della Fabrica (Academy delle merengues). Senza aspettare l'estate, ma sferrando un blitz importante già nel mese di gennaio.

L'obiettivo è di comporre un centrocampo in salsa argentina con l'altro grande crack, Franco Mastantuono, arrivato dal River Plate alla casa Blanca in estate. E non finisce qui, perché stando a quanto appurato il Real Madrid avrebbe già comunicato al Como e a Nico Paz stesso la volontà di esercitare il diritto di recompra (da 10 milioni di euro) nel prossimo mercato invernale. Condizione, tra le altre, stabilita al momento della cessione del cartellino del trequartista classe 2004 circa due anni fa.

Eppure, il noto esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha precisato che la clausola di riacquisto non è valida per gennaio e per questa ragione il Como terrebbe Nico fino a giugno. Questo, chiaramente, non vieta al Real Madrid di mettere le mani sul giocatore da 9 tra gol e assist stagionali nei mesi più caldi del 2026 e lo stesso giocatore avrebbe già dato responso positivo al ritorno al Bernabeu. Dunque, l'addio dalle rive del Lago è preannunciato, ma non dovrebbe arrivare tra poco più di un mese.