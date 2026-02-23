Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Lione perde, Domenech dà la colpa ad Endrick: "Deludente, andava sostituito"

Il Lione perde, Domenech dà la colpa ad Endrick: "Deludente, andava sostituito"
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Simone Lorini
Oggi alle 09:37Calcio estero
Simone Lorini

Finora protagonista di una stagione scintillante con l’Olympique Lione, Endrick (19 anni, 5 presenze e 3 gol in Ligue 1 quest’anno) ha deluso nel corso della sconfitta per 3-1 subita domenica a Strasburgo. L'ex ct Raymond Domenech non ha affatto gradito la prestazione dell'attaccante in prestito dal Real Madrid. "Il Lione mi ha un po' deluso, ma soprattutto Endrick", ha dichiarato a L'Équipe. "Nel loro modo di giocare, è fondamentale che tutti gli attaccanti facciano un reale lavoro difensivo, che offrano soluzioni e diano profondità.

Invece lì hanno una pedina che non difende. Lo si è visto sul secondo gol: è rimasto a cinque metri dall'azione, a guardare. Non offre alcuna opzione in profondità; quando prende palla, corre e la perde. Oppure riceve palla da fermo sul sinistro e tenta un lancio lungo. Il fatto che sia rimasto in campo per tutta la partita lo trovo deludente. Andava sostituito: non serviva a nulla e non offriva soluzioni".

