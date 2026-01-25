Ligue 1, Endrick si è già preso il Lione: tripletta contro il Metz. 0-0 tra Paris FC e Angers
Dopo la vittoria del Nizza a Nantes, questo pomeriggio si sono giocate altre tre gare valide per il 19° turno di Ligue 1. Nuova prova magistrale del talento brasiliano Endrick, che ha trascinato l'Olympique Lione sul campo del Metz con una tripletta: 5-2 per l'OL il risultato finale del match. 0-0 tra Paris FC e Angers e 2-0 del Tolosa contro il Brest in trasferta.
Il programma completo del 19° turno di Ligue 1
Venerdì 23 gennaio
Auxerre - Paris Saint-Germain 0-1
Sabato 24 gennaio
Rennes - Lorient 0-2
Le Havre - Monaco 0-0
Marsiglia - Lens 3-1
Domenica 25 gennaio
Nantes - Nizza 1-4
Brest - Tolosa 0-2
Paris FC - Angers 0-0
Metz - Lione 2-5
Lille - Strasburgo ore 20:45
La classifica aggiornato
PSG 45 (19 partite giocate)
Lens 43 (19)
Marsiglia 38 (19)
Lione 36 (19)
Lilla 32 (18)
Rennes 31 (19)
Tolosa 29 (19)
Strasburgo 27 (18)
Lorient 25 (19)
Monaco 24 (19)
Angers 23 (19)
Brest 22 (19)
Nizza 21 (19)
Paris FC 20 (19)
Le Havre 20 (19)
Nantes 14 (19)
Auxerre 12 (19)
Metz 12 (19)