Endrick si riprende tutto, anche in Brasile. Dalla Spagna sicuri: Ancelotti pronto a convocarlo

Il prestito all’Olympique Lione rappresenta molto più di una semplice parentesi per Endrick. Il talento brasiliano classe 2006 ha lasciato temporaneamente il Real Madrid nel corso del mercato invernale con un obiettivo ben preciso: rilanciarsi e aumentare le proprie chance di partecipare al Mondiale del 2026 con il Brasile. Nonostante le 14 presenze già collezionate con la Seleção, condite da 3 reti, l’attaccante non veste la maglia verdeoro dallo scorso 26 marzo 2025, quando scese in campo per un tempo nella pesante sconfitta per 4-1 contro l’Argentina.

Dopo aver saltato le finestre internazionali di giugno e settembre a causa di problemi fisici, Endrick non è stato convocato nemmeno a ottobre e novembre. Alla base della decisione, la scarsa continuità avuta con il Real Madrid: appena tre apparizioni complessive, per un totale di 99 minuti giocati. Una situazione che ha inevitabilmente inciso sulle scelte dello staff tecnico brasiliano. La scelta di approdare a Lione sembra però aver prodotto gli effetti sperati: sotto la guida di Paulo Fonseca, Endrick ha trovato spazio e fiducia, mettendo a segno 5 gol nelle prime 5 presenze e integrandosi rapidamente nel sistema di gioco.

Prestazioni che non sono passate inosservate. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, infatti, l’impatto avuto in Ligue 1 avrebbe convinto il ct della Selecao Carlo Ancelotti a reinserirlo nella lista dei convocati per la sosta di marzo, ultimo appuntamento internazionale prima della Coppa del Mondo 2026.