Il retroscena raccontato da Mkhitaryan: "Quando Hernanes imparò l'alfabeto armeno"

Nell'intervista rilascia a Cronache di Spogliatoio da parte di Henrik Mkhitaryan c'è anche un protagonista inaspettato. Si tratta dell'ex calciatore di Inter e Lazio Hernanes, nel corso della chiacchierata viene mandato un videomessaggio il Profeta si è detto contento della carriera del suo ex compagno di squadra ai tempi del San Paolo. E proprio su questa avventura, il centrocampista nerazzurro ha raccontato:

"Io ed altri miei due compagni armeni dovevamo stare in stanza all'interno del centro sportivo con un giocatore locale, a me toccò lui. Avevamo preso qualche lezione per esprimerci in portoghese prima di recarci in Brasile, abbiamo imparato un po' e abbiamo provato a comunicare. Lui, essendo una persona molto intelligente, perché lo abbiamo conosciuto come persona prima ancora che come calciatore, si è messo a imparare l'alfabeto armeno.

Abbiamo passato molto tempo insieme, era un calciatore fortissimo. Bravo con ambedue i piedi, migliorava ogni giorno e noi facevamo come lui. Abbiamo imparato tantissimo".