Il saluto del Genoa a Commisso: "Condoglianze alla famiglia e vicinanza alla Fiorentina"
Messaggio di cordoglio del Genoa per Rocco Commisso. Il club rossoblù ha salutato il presidente della Fiorentina, scomparso nella notte, con un comunicato diramato dal sito ufficiale:
"Il Presidente del Genoa CFC Dan Șucu, a nome del CdA e di tutti gli amministratori, esprime il più profondo cordoglio e le più sentite condoglianze ai famigliari e agli affetti più cari del Presidente Rocco Commisso. Tutto il Club è vicino, nel più puro spirito sportivo e condividendo il loro dolore, agli amici di ACF Fiorentina e a tutta la comunità viola".
