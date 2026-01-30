Bari-Palermo, i convocati di Longo: prima per Cavuoti, Cuni ed Esteves. Out Nikolaou

In campo questa sera il Bari, che nell'anticipo della 22ª giornata del campionato di B se la vedrà con il Palermo; gara che aprirà il turno cadetto, e che si giocherà alle ore 20:30 allo stadio 'San Nicola'.

A fare il punto sulla rosa biancorossa, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ieri, è stato mister Moreno Longo: "Dobbiamo dare il tempo ai nuovi innesti di inserirsi e di mettersi dentro un contesto che stiamo formando, dobbiamo essere bravi però a farlo più velocemente possibile, il tempo a disposizione è poco: mi aspetto intanto disponibilità, ma non chiedo più tanto perché a oggi mi sembra inopportuno parlare di altro. Poi starà a loro far vedere le qualità che hanno. Castrovilli? È rientrato in gruppo a metà settimana, ha svolto un solo allenamento completo con la squadra, tra poco ci sarà la rifinitura quindi vedrò. Il discorso che ora faccio vale per lui, ma anche per gli altri: fino all'ultimo minuto della chiusura del mercato ci saranno per tutti delle valutazioni, qualche pensiero c'è perché 30 calciatori sono pure troppo, e in queste gare ci sono da avere risposte. Poi tireremo le somme, ma la squadra c'è da completarla: faremo qualcosa probabilmente in tutti i reparti, ma non c'è un priorità assoluta, se non quella di rinforzare la squadra con gente che abbia il fuoco dentro. Moncini? L'ho trovato motivato per iniziare un nuovo percorso, azzerando quello che è stato il passato: a Cesena mi ha dato un buon segnale, spero dia continuità a quello che ci ha fatto vedere".

Da segnalare che rimane ai box Nikolaou, a causa di un fastidio muscolare.

Quindi, di seguito, l'elenco dei 24 a disposizione:

PORTIERI: Cerofolini, Marfella, Pissardo;

DIFENSORI: Burgio, Cistana, Dickmann, Dorval, Kassama, Mane, Meroni, Pucino, Stabile;

CENTROCAMPISTI: Braunoder, Cavuoti, Colangiuli, Esteves, Pagano, Verreth;

ATTACCANTI: Bellomo, Cuni, De Pieri, Gytkjaer, Moncini, Rao.