Il Wolverhampton pesca dal Torino: Ché Adams apre al ritorno in Premier, i dettagli

Il mercato spesso può riservare degli intrecci interessanti. Nel frattempo c'è chi in Premier League deve rinforzarsi se intende davvero inseguire la salvezza, sebbene da ultimo in classifica e a -17 dalla zona tranquilla. Il Wolverhampton intanto sarebbe piombato in casa Torino per avviare una trattativa d'acquisto per Ché Adams.

Secondo quanto rivelato da Sky Sports UK, il dialogo tra le parti è stato positivo e proficuo, tanto che l'attaccante scozzese di 29 anni sarebbe disposto e aperto a un ritorno in Inghilterra dopo le esperienze maturate tra Southampton, Birmingham e Sheffield - tra le altre - per rimettere piede dunque in Premier League. Il centravanti del Torino finora ha segnato 3 gol in 21 presenze in Serie A in questa stagione. L'ultima volta che Adams ha giocato nel calcio inglese è stato nel maggio 2024, quando ha militato nei Saints.

Potrebbe essere coinvolto, in tal senso, anche il futuro di Jorgen Strand Larsen. L'attaccante norvegese da 6 gol in 25 presenze è finito nel mirino del Crystal Palace, che secondo le ultime informazioni riportate dall'Inghilterra sarebbe in procinto di sborsare 50 milioni di sterline per averlo subito. Occhio anche alla variabile Mateta, destinato a lasciare i Glaziers per il Milan: da capire se l'affare andrà in porto subito o per giugno, con la seconda opzione più probabile.