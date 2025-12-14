Due reti decisive con 38 di febbre, L'Eco di Bergamo in apertura: "Scamacca lancia l'Atalanta"

C'è spazio anche per il calcio sulla prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo. "Scamacca lancia l'Atalanta", è infatti il titolo che si legge in taglio alto dedicato alla vittoria dell'Atalanta di Palladino contro il Cagliari nell'anticipo del 15° turno disputato ieri sera alla New Balance Arena: 2-1 il risultato dell'incontro, deciso da due reti di bomber Gianluca Scamacca, che aveva pure 38 di febbre,

Il percorso è graduale, ma i segnali sono sempre più chiari: l’Atalanta sta ritrovando Gianluca Scamacca e gran parte del merito va al lavoro di Raffaele Palladino. Il 2-1 sul Cagliari è l’ennesima conferma di una rinascita che passa soprattutto dai piedi e dalla testa del centravanti romano, tornato a incidere con continuità. Un successo che dà seguito alla notte europea contro il Chelsea, altro snodo chiave della stagione nerazzurra, in cui Scamacca aveva già mostrato di essere tornato protagonista.

I dati parlano di un attaccante in crescita costante: quattro reti nell’arco di pochi giorni, cinque gol in campionato dal mese di novembre (nessuno ha fatto meglio di lui e Lautaro Martinez) e la sensazione di aver finalmente messo alle spalle i problemi fisici e un periodo complicato. Con la gestione Palladino è cambiato il suo ruolo dentro la squadra, ma soprattutto il suo atteggiamento: più coinvolto, più sicuro, più centrale nel progetto. L’assenza imminente di Lookman, impegnato in Coppa d’Africa, apre uno spazio importante: l’attacco dell’Atalanta passerà inevitabilmente da Scamacca, chiamato a caricarsi responsabilità e aspettative. Un banco di prova decisivo anche in ottica Nazionale, dove la concorrenza non manca, ma neanche preoccupa.