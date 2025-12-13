Atalanta, Scamacca: "Ogni tanto ci vuole fortuna, andava bene anche di ginocchio"
Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida col Cagliari decisa dalla sua doppietta: "Finalmente sono entrato in condizione, sto trovando continuità e con questi compagni che mi aiutano è molto più semplice".
La seconda rete è stata fortunata?
"Ogni tanto un po' di fortuna ci vuole, va bene pure se entrava colpendola di ginocchio".
Il coro ti ha fatto piacere?
"Sì, i nostri tifosi sono fantastici e ci sostengono sempre: sono il nostro dodicesimo uomo".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
