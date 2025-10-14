TMW Il super ingaggio di Milan Skriniar al Fenerbahce: guadagna 9 milioni più bonus

Milan Skriniar può essere un obiettivo della Juventus? Per ora la sua è una situazione molto difficile da sbloccare, non tanto per il Fenerbahce quanto per un ingaggio che è faraonico. È tornato in gialloblù dopo sei mesi di prestito dal Paris Saint Germain, dove guadagnava 8 milioni di euro più bonus, con un paio di miglioramenti soprattutto economici. Perché lo slovacco lambisce i 10 milioni bonus inclusi (9 di base) e ha ancora un contratto fino al 30 giugno 2029: tradotto, ne guadagna 80 in quattro anni. Ammesso e non concesso che ci possa essere uno spiraglio per gennaio, ecco che sarebbe un investimento da 70 milioni di stipendio più qualcosina per il cartellino.

Difficile sperarci. Perché immaginare un Fenerbahce che molla la presa su uno dei suoi migliori giocatori è complicato. Per il nuovo corso Comolli, poi, c'è l'idea di avere un tetto salariale intorno a quello di David, da 6 milioni di euro netti. Una situazione che mal si coniuga con le finanze di Skriniar, comunque atterrato in una delle città più belle del mondo. Certo, il campionato forse ha meno attrattiva dei top cinque, ma con tre anni e mezzo di accordo è anche difficile forzate.

Di qui la difficoltà di pensare a un ritorno di Skriniar in Serie A. La situazione Bremer sarà monitorata senza fretta, tanto fino a gennaio non c'è possibilità di fare mercato. Se il brasiliano dovesse continuare nelle sue difficoltà, ecco che - come per Veiga - potrebbe anche esserci un investimento tampone.