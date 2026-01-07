Il tacco di Frese e il rigore di Orban: gran Verona nel primo tempo, Napoli sotto 2-0 al 45'

Dopo 45 minuti il Napoli è sotto 2-0 al Maradona contro l'Hellas Verona: decidono, per ora, le reti di Frese e Orban.

Frese, che (primo) gol

Conte opera tre cambi, ma tutti ruolo su ruolo, senza modificare il sistema. Zanetti va ancora di 3-5-2 con la coppia Sarr-Orban davanti e un atteggiamento, come prevedibile, molto accorto. Che funziona, funziona eccome. Perché il Napoli così non trova spazi nell'ultimo terzo di campo e si fa vedere giusto per un tiro di Elmas da posizione defilata. E sulle ripartenze il Verona fa male al primo affondo, grazie a un gran gol - il primo in Serie A - di Martin Frese: Bradaric fa correre Niasse a sinistra, sul cross basso Frese taglia sul primo palo e col tacco batte Milinkovic-Savic.

Orban di rigore

Il Napoli va sotto, poi continua a fare la partita ma non ha una reazione veemente. E al 28' arriva il 2-0, firmato da Orban con un calcio di rigore molto angolato e ben calciato, fischiato dall'arbitro Marchetti dopo un lungo check con il Var Marini e l'on-field-review per un tocco di braccio di Buongiorno. Piove sul Maradona e piove sul Napoli. Hojlund e McTominay sprecano due chance importanti, uno con un colpo di testa alto e l'altro con un tiro a botta sicura murata da Unai Nunez. E al riposo si va sullo 0-2.

Clicca QUI per seguire il LIVE di Napoli-Hellas Verona a cura della redazione di TMW!