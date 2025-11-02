Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina, possibile soluzione 'stile Juventus' per la panchina con Galloppa come Brambilla

Fiorentina, possibile soluzione 'stile Juventus' per la panchina con Galloppa come BrambillaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Dimitri Conti
Oggi alle 20:12Serie A
Dimitri Conti

La Fiorentina è alle prese con una crisi di risultati senza precedenti nella sua storia e nel pomeriggio di oggi ha perso la sesta partita su dieci giornate di campionato, cedendo il passo al Lecce tra le mura amiche del Franchi per 0-1 e mancando quindi ancora l'appuntamento con la prima vittoria in Serie A.

Tra gli aspetti in fase di valutazione da parte della Fiorentina c'è se proseguire o meno l'esperienza professionale con Stefano Pioli, allenatore che non è riuscito fino a qui a portare fuori la squadra dalle enormi difficoltà in cui è caduta, e che potrebbe pagare con l'esonero. Di sicuro c'è che Pioli non ha intenzione di fare passi indietro in autonomia e ha allontanato da subito l'ipotesi di dimettersi.

Considerando che in casa Fiorentina al momento c'è vacante anche il ruolo di direttore sportivo, dopo le dimissioni di ieri di Daniele Pradè, rimane tanta incertezza sul modus con il quale si arriverà all'individuazione dell'eventuale nuovo allenatore. Tanto che in casa Fiorentina potrebbe prendere una soluzione 'stile Juventus'. La società bianconera infatti ha affidato per una partita (vinta, contro l'Udinese) la panchina al tecnico della NextGen in attesa di scegliere Spalletti. E una cosa simile potrebbe farla anche la Fiorentina, nello specifico con Daniele Galloppa. L'attuale allenatore della Primavera viola, che vanta il patentino UEFA Pro e può allenare quindi da solo in Serie A, potrebbe essere infatti una soluzione ad interim, per dare tempo al club di individuare il nuovo direttore sportivo e, a quel punto, a quest'ultimo di scegliere poi il nuovo e definitivo allenatore.

Articoli correlati
La Vis Pesaro nel mirino e la gioia della Nazionale. Pontedera, Vannucchi si racconta... La Vis Pesaro nel mirino e la gioia della Nazionale. Pontedera, Vannucchi si racconta
Fiorentina Primavera, Galloppa: "Con Pioli lavoreremo bene. È come mi aspettavo" Fiorentina Primavera, Galloppa: "Con Pioli lavoreremo bene. È come mi aspettavo"
Niente Serie C, ancora Fiorentina Primavera per Galloppa. L'allenatore ha rinnovato... Niente Serie C, ancora Fiorentina Primavera per Galloppa. L'allenatore ha rinnovato
Altre notizie Serie A
Bologna, Castro: "Contento per la doppietta segnata, ma la squadra viene prima" Bologna, Castro: "Contento per la doppietta segnata, ma la squadra viene prima"
Roma, Massara: "Colpo in attacco a gennaio? Concentriamoci sui nostri, poi vedremo"... Roma, Massara: "Colpo in attacco a gennaio? Concentriamoci sui nostri, poi vedremo"
Fiorentina, possibile soluzione 'stile Juventus' per la panchina con Galloppa come... Fiorentina, possibile soluzione 'stile Juventus' per la panchina con Galloppa come Brambilla
Bologna, a breve le parole di Niccolini dopo la vittoria sul Parma Live TMWBologna, a breve le parole di Niccolini dopo la vittoria sul Parma
Roma, Svilar omaggia Maignan: "Un riferimento, ho rubato tanto guardandolo in tv"... Roma, Svilar omaggia Maignan: "Un riferimento, ho rubato tanto guardandolo in tv"
Parma, a breve le parole di Cuesta in conferenza stampa Live TMWParma, a breve le parole di Cuesta in conferenza stampa
Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna riprende Juventus e Milan, Parma quintultimo... Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna riprende Juventus e Milan, Parma quintultimo
Parma-Bologna 1-3 le pagelle: Castro uomo derby, Ordonez la combina grossa Parma-Bologna 1-3 le pagelle: Castro uomo derby, Ordonez la combina grossa
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
2 Serie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
5 Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Vecino spera, ma Basic resta avanti nel ballottaggio
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina in ritiro fino a mercoledì, stasera confronto tra i dirigenti e Pioli per il futuro
Immagine top news n.1 Numeri impietosi, precedenti pessimi e una stagione (finora) da incubo. Fiorentina nel baratro
Immagine top news n.2 Il calcio d'attacco nell'era del catenaccio: perché Galeone è stato un grande pur senza trofei
Immagine top news n.3 Sprofondo viola, il Lecce espugna il Franchi vincendo 1-0 e Firenze chiede l'addio di Pioli
Immagine top news n.4 Calcio in lutto: è morto a 84 anni mister Giovanni Galeone
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter aggancia la Roma al 2° posto, Verona terzultimo
Immagine top news n.6 Verona-Inter 1-2, le pagelle: Giovane scatenato, Lautaro no, Bastoni a due facce
Immagine top news n.7 La fortuna assiste un'Inter confusionaria: 1-2 a Verona, Chivu mette pressione a Conte
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.2 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.4 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Castro: "Contento per la doppietta segnata, ma la squadra viene prima"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Massara: "Colpo in attacco a gennaio? Concentriamoci sui nostri, poi vedremo"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, possibile soluzione 'stile Juventus' per la panchina con Galloppa come Brambilla
Immagine news Serie A n.4 Bologna, a breve le parole di Niccolini dopo la vittoria sul Parma
Immagine news Serie A n.5 Roma, Svilar omaggia Maignan: "Un riferimento, ho rubato tanto guardandolo in tv"
Immagine news Serie A n.6 Parma, a breve le parole di Cuesta in conferenza stampa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, al Monza basta Ravanelli: Spezia battuto 1-0 e balzo al secondo posto
Immagine news Serie B n.2 Un gradito ritorno in casa Sampdoria: Lombardo torna come collaboratore tecnico
Immagine news Serie B n.3 Monza-Spezia 1-0, le pagelle: Ravanelli decisivo, Sarr da incubo
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria-Mantova, le formazioni ufficiali: Cuni e Coda sfidano Mancuso
Immagine news Serie B n.5 Bari, Caserta: "Mi auguro sia la svolta, ho visto la crescita della squadra"
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Stroppa: "Sono arrabbiato con la squadra. Così non va bene"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Diana: "Vittoria che vale tantissimo. Col cuore si arriva ovunque"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati delle 17:30: ancora Okaka a segno, il Latina blocca la Salernitana
Immagine news Serie C n.3 Venezia, Svoboda: "Dominiamo le partite, ma dobbiamo essere più concreti sotto porta"
Immagine news Serie C n.4 Torres, esonerato Pazienza: squadra affidata momentaneamente a Sanna
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati al 45': Giugliano avanti sul Siracusa, sullo 0-0 le altre gare
Immagine news Serie C n.6 Il cordoglio del Pescara per Galeone: "Il tuo ricordo vivrà per sempre nei cuori di tutti noi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Fiorentina avanti al 45': decide fin qui la rete di Janogy
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Juventus-Ternana Women 2-1. Cambiaghi decisiva
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: al 45' Juve avanti 1-0 sulla Ternana. Cambiaghi in rete
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Roma-Inter 3-0. Giallorosse in vetta a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Roma avanti al 45' sull'Inter: decide Pandini
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…