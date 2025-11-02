Fiorentina, possibile soluzione 'stile Juventus' per la panchina con Galloppa come Brambilla

La Fiorentina è alle prese con una crisi di risultati senza precedenti nella sua storia e nel pomeriggio di oggi ha perso la sesta partita su dieci giornate di campionato, cedendo il passo al Lecce tra le mura amiche del Franchi per 0-1 e mancando quindi ancora l'appuntamento con la prima vittoria in Serie A.

Tra gli aspetti in fase di valutazione da parte della Fiorentina c'è se proseguire o meno l'esperienza professionale con Stefano Pioli, allenatore che non è riuscito fino a qui a portare fuori la squadra dalle enormi difficoltà in cui è caduta, e che potrebbe pagare con l'esonero. Di sicuro c'è che Pioli non ha intenzione di fare passi indietro in autonomia e ha allontanato da subito l'ipotesi di dimettersi.

Considerando che in casa Fiorentina al momento c'è vacante anche il ruolo di direttore sportivo, dopo le dimissioni di ieri di Daniele Pradè, rimane tanta incertezza sul modus con il quale si arriverà all'individuazione dell'eventuale nuovo allenatore. Tanto che in casa Fiorentina potrebbe prendere una soluzione 'stile Juventus'. La società bianconera infatti ha affidato per una partita (vinta, contro l'Udinese) la panchina al tecnico della NextGen in attesa di scegliere Spalletti. E una cosa simile potrebbe farla anche la Fiorentina, nello specifico con Daniele Galloppa. L'attuale allenatore della Primavera viola, che vanta il patentino UEFA Pro e può allenare quindi da solo in Serie A, potrebbe essere infatti una soluzione ad interim, per dare tempo al club di individuare il nuovo direttore sportivo e, a quel punto, a quest'ultimo di scegliere poi il nuovo e definitivo allenatore.