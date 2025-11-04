Inter, Carlos Augusto: "Il Kairat Almaty ha fatto la storia per essere qui, non dobbiamo sbagliare"

Carlos Augusto, esterno dell'Inter di Chivu, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del rendimento della squadra nerazzurra alla vigilia della sfida al Kairat Almaty: "Sappiamo che è una gara di Champions e non ci sono partite facili qui, loro hanno fatto la storia per esserci e noi dobbiamo essere concentrati sul nostro cammino, sbagliare il meno possibile e fare la nostra partita".

Che idea ti sei fatto sull'Inter di Chivu?

"Dopo il finale della scorsa stagione dovevamo ritrovare la motiviazione e il mister ha dato fiducia a tutti, credo che questo ci abbia aiutato abbastanza. Stiamo facendo il nostro cammino, penso che possiamo toglierci tante soddisfazioni".

Puoi giocare sia da esterno che da centrale difensivo. Qual'è il tuo ruolo preferito?

"Mi piace giocare! Ho la capacità di fare i due ruoli e non ho una preferenza, amo aiutare la squadra. Sono due posizioni che riesco ad occupare e penso che questo mi aiuti, l'importante è giocare".