Il Torino avanza in Coppa e ravviva la stagione. Baroni: “Voglio giocatori per il futuro”

Caratterialmente è stata la vittoria più bella del Toro in questa stagione, così come è stata quella più emozionante dell’era Baroni. Il 2-3 dei granata sul campo della Roma prova a dare un senso a questa annata, se non altro aggiunge un po’ di pepe a un ambiente che si preparava già a una lunga e lenta agonia verso maggio senza poter ambire a nulla. Di sicuro nel prossimo turno ci sarà l’avversaria più difficile di tutte, l’Inter di Chivu da affrontare a Monza (San Siro è indisponibile causa Olimpiadi, ndr) nella prima metà di febbraio, ma almeno si è riaccesa la fiammella dell’entusiasmo. Ci hanno pensato Adams con una doppietta e Ilkhan con la zampata decisiva al 90’, ma soprattutto c’è stata una prova di una squadra che poche altre volte aveva interpretato la gara in questa maniera. Non tanto dal punto di vista tecnico-tattico, con l’era Baroni che continua a vivere di alti e bassi, quanto dal punto di vista del carattere: non era facile andare in vantaggio per due volte ed essere sempre ripresi, per poi trovare lo scatto vincente e decisivo proprio all’ultimo minuto.

L’allenatore, però, non fa voli pindarici e utilizza le parole di sempre per commentare la vittoria. “L’obiettivo è migliorarci costantemente e rinnovare le sfide di ogni giorno, il segreto è nel lavoro e pensiamo alla crescita” ha dichiarato Baroni, proprio come capitato quando il suo Toro era caduto. Poi, spalanca le porte a un progetto a lungo termine sulla panchina granata: “Ho detto al direttore che mi piacerebbe allenare giocatori che sulla maglietta hanno scritto ‘lavoro’” il messaggio per il presidente Cairo e il ds Petrachi in vista del mercato di gennaio. Almeno per il momento, però, l’uomo mercato dovrà dedicarsi alle uscite: in rosa ci sono 32 calciatori, ci sono già problemi con le liste ed è impensabile aggiungere altri elementi. Tanti di questi, però, verranno silurati dopo appena sei mesi, ed è proprio su questo tasto che batte Baroni. Intanto, la squadra farà rientro sotto la Mole proprio nella giornata di oggi e si dedicherà alla preparazione in vista del nuovo incrocio contro la Roma, questa volta in campionato domenica alle 18 al Grande Torino.