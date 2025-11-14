Il tormentone Dodo e il lavoro per non perdere Fortini: i rinnovi della Fiorentina

Sono settimane di grande difficoltà per la Fiorentina, arrivata alla sosta di novembre con il ben poco invidiabile primato al contrario dell'ultimo posto in solitaria nella classifica di Serie A e un cammino talmente deficitario nel contesto del campionato da aver visto i toscani, per la prima volta nella loro storia, non riuscire a ottenere nemmeno una vittoria nelle undici gare inaugurali del torneo.

Per di più, in poche settimane è cambiato il mondo, alla Fiorentina. Non solo l'allenatore, con Vanoli al posto di Pioli, ma anche e soprattutto la promozione di Goretti a direttore sportivo da direttore tecnico che era. Naturale che adesso il primo pensiero in società non riguardi i rinnovi di contratto, anche se logiche e dinamiche del mercato e del calcio in generale impongono di non tenere affatto chiuso il tema. E infatti non sarà così.

Il tormentone che si trascina ormai da mesi si chiama Dodo. Ed è una telenovela in salsa brasiliana, iniziata lo scorso inverno, quando pareva essere tutto a posto per un rinnovo fino al 2029 con opzione per il 2030, e si è prolungata fino all'arrivo dell'autunno con un progressivo inasprimento dei rapporti. Qualche settimana fa la possibile svolta con un avvicinamento, che però potrebbe non essere più tale senza Pradè. Il neo-ds Goretti, tra le altre cose, dovrà approfondire lo scenario per capire come potersi muovere al meglio nel futuro prossimo.

Ci sono però anche altri rinnovi, nell'orbita della Fiorentina. Per esempio da ormai diverso tempo il club viola sta trattando per andare oltre al 2027 con il giovane e promettente esterno Niccolò Fortini, anche se la fumata bianca non è ancora dietro l'angolo. Da definire anche lo scenario attorno a Pablo Mari, in scadenza alla fine della stagione ma sul cui accordo c'è un'opzione per aggiungere un altro anno.