Ufficiale Il Verona blinda Egharevba, seguito in Europa. Contratto fino al 2029: "Un privilegio"

Arriva il primo contratto da professionista per il giovane talento valorizzato dall'Hellas Verona, Fortune Egharevba, di recente protagonista con la Nazionale Italiana Under 16 (doppietta in amichevole nel 6-0 al Belgio). Di recente in conferenza stampa il direttore sportivo Sean Sogliano aveva parlato di lui così: "Abbiamo sempre lanciato giovani del Settore Giovanile, fatto esordire ragazzi e blindato un talento del 2010, Fortune Egharevba, con un contratto da professionista, nonostante l’interesse di importanti Club europei. Questo dimostra che un’attenzione al futuro c’è".

Il comunicato del Verona

Questo il comunicato del club: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Fortune Egharevba, attaccante classe 2010, ha sottoscritto il suo primo contratto professionistico che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2029. Nato a Verona il 22 febbraio 2010, Egharevba è entrato nel Settore Giovanile gialloblù nel 2022 tra le fila della formazione Under 13. La stagione successiva è protagonista assoluto con la maglia dell'Under 14 che trascina fino alla finale nazionale del campionato con le sue 35 reti. Nella stagione in corso ha segnato 9 gol con l'Under 17, trovando anche l'esordio con la formazione Primavera il 1° febbraio 2026 nella sfida vinta per 4-1 contro il Milan. Con la Nazionale azzurra Under 16 ha esordito il 16 settembre 2025, e ha segnato la prima rete con la maglia dell'Italia nella partita vinta contro la Spagna per 2-1 lo scorso 18 settembre".

Le parole di Egharevba

“Sono molto contento della fiducia che il Club mi ha dato" - ha dichiarato l’attaccante classe 2010 Fortune Egharevba al momento della firma - ". Per un ragazzo come me di Verona rappresentare la squadra della propria città è un privilegio e un dovere che voglio continuare ad onorare al meglio nel mio percorso di crescita nel Settore Giovanile gialloblù”.

Hellas Verona FC augura a Fortune un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni.