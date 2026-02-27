Napoli a Verona. Il Mattino in prima pagina: "Vincere per blindare la Champions"
Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola in prima pagina si concentra sul Napoli, pronto a riprendere il proprio percorso in campionato. Gli azzurri infatti domani pomeriggio saranno di scena al Bentegodi, ospiti dell'Hellas Verona. Una sfida fondamentale per gli uomini di Antonio Conte, che punteranno alla vittoria per blindare la Champions League. I partenopei infatti vorranno rifarsi dopo la sconfitta subita nell'ultimo turno a Bergamo, dove l'Atalanta si è imposta 2-1.
Una trasferta amara che ha generato parecchie polemiche ma che il Napoli, a secco di vittorie da due partite, vorrà dimenticare con un successo. Gli azzurri al momento godono di quattro punti di vantaggio sulla Juventus, quinta con 46 punti all'attivo. I tre punti a Verona smuoverebbe parecchio la classifica, consentendo ai campioni d'Italia di portarsi a quota 53 mantenendo il terzo posto in classifica.
Con l'Europa e la Coppa Italia ormai sfumate, il Napoli potrà concentrare il proprio percorso esclusivamente nel campionato, dove l'obiettivo minimo chiaramente è chiudere tra le prime quattro per assicurarsi un posto nella prossima Champions. Diverse le assenze fra gli azzurri, che pagano ancora gli infortuni di Rrhamani, Di Lorenzo, De Bruyne, Neres e McTominay. Ancora in dubbio Anguissa, alle prese con un problema muscolare e la cui convocazione non è affatto certa.
