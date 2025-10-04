Inter, Zamorano sulle scelte di Chivu: "Gestisce bene le rotazioni. Lautaro? Un leader"

L'ex attaccante dell'Inter, Ivan Zamorano, ha parlato dagli studi di Inter TV nel corso del prepartita di Inter-Cremonese: "Si è vista una buona Inter contro lo Slavia Praga. Ha effettuato 21 tiri, ciò è importante", sottolinea.

Poi prosegue: "L'Inter non mi sembra che abbia problemi con le squadre più importanti. Ce li ha, piuttosto, con quelle compagini che non lasciano sufficienti spazi ai calciatori che sono in grado di definire una partita. Ci sono tante individualità, come quella di Lautaro, che possono poi fare la differenza".

Sulle scelte di Chivu per la formazione, osserva: "Mi sembra che stia gestendo abbastanza bene la squadra, tenendo conto del riposo necessario per i suoi calciatori alla luce dei tre impegni settimanali che riguardano spesso la compagine nerazzurra. Il primo anno, Hodgson sceglieva la formazione il giorno stesso della partita, nello spogliatoio. Simoni, invece, comunicava la formazione il giorno prima".

Poi prosegue: "L'Inter è energia pura, ha cuore e una squadra grintosa. Mi sembra ci sia una connessione reale tra Chivu e i suoi calciatori, quando il tecnico parla di loro si legge un'emozione sul suo volto", il suo commento in merito al rapporto tra il rumeno e il gruppo squadra.

Infine un elogio nei riguardi di Lautaro Martinez: "Lui è molto importante, non solo in campo ma anche fuori. Si tratta di un leader positivo che conosce l'importanza del suo ruolo, con Chivu c'è la possibilità di porlo al vertice di questa squadra. Sarà sempre un leader per l'Inter".