TMW Il Verona si muove in entrata, valutato Stefano Turati per la porta: la situazione

Dopo l'addio di Giovane - a breve sarà anche ufficiale il suo approdo al Napoli dopo le visite mediche effettuate in giornata e la firma, che è già arrivata - il Verona si muove anche in entrata per il mercato di gennaio. In queste ore ha salutato anche Unai Nunez, atteso dal Valencia e gli scaligeri hanno già accolto Pol Lirola, oltre ai giovani Arthur Borghi e Isaac.

Fra i ruoli dove i gialloblu potrebbero intervenire c'è quello del portiere. In queste settimane Lorenzo Montipò ha vissuto un calo di rendimento, certificato dalla scelta da parte di Paolo Zanetti di schierare il suo vice, Simone Perilli, contro la Cremonese. Ora si è aperta una competizione fra i due con il tecnico che ha spiegato che sceglierà di volta in volta chi vede meglio, più dal punto di vista della serenità mentale che della forma fisica in sé e per sé.

Fra i profili seguiti con maggior attenzione, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, c'è quello di Stefano Turati. Il classe 2001 è di proprietà del Sassuolo, ma si sta guardando intorno in questo mercato visto che in neroverde gli viene preferito Arijanet Muric da parte di Fabio Grosso. Una pista dunque da monitorare, dato il gradimento da parte del Verona, più di altri profili che sono stati proposti in questi giorni al club.