L'Atalanta si prepara a sfidare il Chelsea: due assenti, le immagini dell'allenamento
Allenamento in corso a Zingonia, dove l’Atalanta di Raffaele Palladino prepara la sesta giornata della League Phase di Champions League, in programma domani alla New Balance Arena alle 21 con il Chelsea di Enzo Maresca.
Nessuna particolare novità da segnalare, relativamente al gruppo a disposizione del tecnico campano: unici assenti Kamaldeen Sulemana, che ne avrà per un paio di settimane, e Mitchell Bakker, impegnato nel recupero dal grave infortunio subito.
In calce, le immagini da Zingonia grazie al nostro inviato.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
