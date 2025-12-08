Minacce dei tifosi, la moglie di Dodo: "Firenze casa nostra, grazie a chi ci ha difeso"

Torna a parlare Amanda Ferreira, moglie del giocatore della Fiorentina Dodo, dopo le minacce di morte e di brutte malattie per lei e per i suoi figli, che sono arrivate nei giorni scorsi sui social. La società gigliata nelle scorse ore si era espressa con un messaggio di vicinanza alla famiglia del calciatore, così come il Sindaco di Firenze Sara Funaro, e adesso è arrivato un nuovo messaggio della diretta interessata, che attraverso una storia Instagram ha affermato:

"Vorrei ringraziare pubblicamente tutti coloro che ci hanno inviato messaggi di affetto, preghiere e sostegno. Siamo pienamente consapevoli che il momento che stiamo attraversando è disastroso e caotico, e siamo abituati a ricevere critiche aspre, e va bene così, perché fa parte della vita. (Sì, NOI, perché ciò che colpisce mio marito colpisce anche me.). Ma, in nessuna circostanza tollererò l'incitamento all'odio, alla malattia e alla morte verso i miei figli. MAI.

Nulla giustifica tale crudeltà, verso la mia famiglia o quella di chiunque altro. L'odio, l'indignazione e la rivalità sportiva devono rimanere all'interno del campo da calcio, perché fuori dal campo, prima di essere atleti, sono fidanzati, mariti e padri di famiglia. Ci sono molti modi per liberare l'energia, nel bene e nel male, senza diffondere odio, minacce e insulti. Grazie a tutti i tifosi della Fiorentina che ci hanno abbracciato; questi sono veri tifosi. Firenze ci ha sempre accolto ed è diventata CASA per la mia famiglia; Grazie dal profondo del mio cuore".