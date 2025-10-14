Scaloni risponde all'agente di Soulé: "È nel mirino dell'Argentina, così come Carboni"

Dopo le discussioni degli scorsi giorni, con l'agente di Matias Soule che ha aperto per il suo assistito alla possibilità di giocare per l'Italia, Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha parlato così di una sua futura convocazione, come riportato da TyC Sports: "È nel nostro mirino, come tanti altri ragazzi che crediamo possano dare il loro contributo. Anche lui è con noi, così come Buonanotte, Garnacho, Carboni. Sono ragazzi che vediamo avere un futuro in Nazionale e li convocheremo finché vedremo che hanno il potenziale. Quindi questa è l'idea: sono nel nostro mirino come tutti gli altri".

Facendo un passo indietro, si può tornare alle parole del procuratore dell'esterno della Roma: "Matias sta lavorando tanto per la nazionale, è l'unico dei giovani argentini che non ha ancora avuto la possibilità di giocare un minuto. Sta diventando un leader in una squadra importante come la Roma e merita una chance. Sappiamo che l'Argentina ha tanti calciatori in quel ruolo, ma la convocazione con questa continuità nelle prestazioni, Matias la meriterebbe. Il suo sogno è giocare un Mondiale.

Soulé è italo-argentino e a questo punto non so che potrebbe succedere se la situazione con l'Albiceleste non si dovesse sbloccare. Tutto è in piedi in questo momento. Matias avrebbe legalmente la possibilità di essere convocato con la nazionale italiana".