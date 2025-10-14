L'Italia può incrociare la Svezia. Ha il 25% di possibilità (e non sarebbe un bel ricordo)

"Non intendo dimettermi. Conto di restare e di invertire la rotta. Credo ancora di avere la squadra con me". Jon Dahl Tomasson, tecnico della Svezia, non pensa di dare le dimissioni, ma soltanto alla prossima partita. Questo perché c'è ancora la porticina - socchiusa per ora - degli spareggi di marzo, dove potrebbe incrociare l'Italia. "Ho un contratto con la federazione e siamo nel pieno delle qualificazioni. Il risultato di stasera (ieri contro il Kosovo, nda) è terribile, ma resto concentrato. Non penso che i giocatori dubitino della tattica, ma non siamo stati abbastanza bravi".

Il problema è che, appunto, gli azzurri potrebbero incrociare Gyokeres e Isak. Due attaccanti di caratura mondiale dopo gli anni fra Sporting di Lisbona e Newcastle e che ora giocano fra Arsenal e Liverpool. Purtroppo, come abbiamo visto con Erling Haaland - vissuto sulla nostra pelle in queste qualificazioni - un giocatore non fa la differenza. Ma se una squadra incomincia a seguirlo può davvero risultare devastante, soprattutto qualora gli svedesi dovessero cambiare tecnico come la Croazia con Dalic ai tempi.

La Norvegia a un certo punto si è sbloccata. Non è detto che la nostra nazionale incrocerà la Svezia - si giocherà comunque in Italia, qualora arrivassimo al secondo posto nel girone - ma c'è una possibilità su quattro e tanto basta a rievocare i fantasmi del 2017.