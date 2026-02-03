Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, oggi comincia un altro mercato. Previsto incontro con McKennie per il rinnovo

Juventus, oggi comincia un altro mercato. Previsto incontro con McKennie per il rinnovo
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 09:15Serie A
Andrea Losapio

Nei prossimi giorni l'entourage di Weston McKennie incontrerà la Juventus per discutere del rinnovo contrattuale. Una situazione che ora rischia di incresparsi definitivamente. Perché lo statunitense è alla migliore stagione della sua carriera, sarà svincolato a giugno - quindi con la possibilità di avere un bonus alla firma molto alto - e chiede uno stipendio medio alto. Non i 6 milioni di Jonathan David e Gleison Bremer, ma poco meno del doppio di quanto guadagna ora: 2,5 milioni all'anno l'attuale, 4,5 la richiesta, più bonus.

Luciano Spalletti confida che la Juve possa trovare un accordo, ma per ora la proposta è bassa. 3 milioni di euro per 4 anni, ma con l'idea di potere salire ancora di qualcosa, sperando di arrivare a un accordo a 3,5. Difficile, a meno di non alzare almeno a 4 milioni più bonus, del resto è l'insostituibile del tecnico e può giocare in quasi tutti i ruoli dalla cintola in su.

Alla finestra ci sono Milan e Roma. Entrambe potrebbero puntarci perché piace sia a Massimiliano Allegri che a Gian Piero Gasperini, oltre ad avere un ingaggio decisamente alla portata per i due club che risparmierebbero sull'acquisto. Sì, non sarebbe a parametro zero, ma sicuramente meno di quanto si potrebbe spendere per un giocatore del suo livello.

