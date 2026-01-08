In Serie A non c'è ancora un campione d'inverno. Ma l'Inter è come se lo fosse già

Il girone di andata di Serie A si è ufficialmente concluso questa sera con la chiusura della 19^ giornata, ma non c'è ancora un campione d'inverno. Questo perché Inter, Milan, Napoli, Como, Bologna, Parma, Lecce ed Hellas Verona devono recuperare una partita. I nerazzurri sono attualmente primi a +3 sul Milan, ma potrebbero ancora essere raggiunti in caso di ko e di contestuale successo dei rossoneri.

Il problema però è che, in mancanza di entrambi gli scontri diretti disputati, quello che conta per determinare la posizione nella graduatoria a pari punti è la differenza reti e quella della squadra di Chivu è +25, mentre quella degli uomini di Allegri è +15. Virtualmente dunque il rumeno può già dirsi irraggiungibile.

CLASSIFICA

1. Inter 42* (+25 d.r.)

2. Milan 39* (+15 d.r.)

3. Napoli 38*

4. Juventus 36

5. Roma 36

6. Como 33*

7. Atalanta 28

8. Bologna 26*

9. Lazio 25

10. Udinese 25

11. Sassuolo 23

12. Torino 23

13. Cremonese 22

14. Cagliari 19

15. Parma 18*

16. Lecce 17*

17. Genoa 16

18. Hellas Verona 13*

19. Fiorentina 13

20. Pisa 12

* una partita in meno