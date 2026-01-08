In Serie A non c'è ancora un campione d'inverno. Ma l'Inter è come se lo fosse già
Il girone di andata di Serie A si è ufficialmente concluso questa sera con la chiusura della 19^ giornata, ma non c'è ancora un campione d'inverno. Questo perché Inter, Milan, Napoli, Como, Bologna, Parma, Lecce ed Hellas Verona devono recuperare una partita. I nerazzurri sono attualmente primi a +3 sul Milan, ma potrebbero ancora essere raggiunti in caso di ko e di contestuale successo dei rossoneri.
Il problema però è che, in mancanza di entrambi gli scontri diretti disputati, quello che conta per determinare la posizione nella graduatoria a pari punti è la differenza reti e quella della squadra di Chivu è +25, mentre quella degli uomini di Allegri è +15. Virtualmente dunque il rumeno può già dirsi irraggiungibile.
CLASSIFICA
1. Inter 42* (+25 d.r.)
2. Milan 39* (+15 d.r.)
3. Napoli 38*
4. Juventus 36
5. Roma 36
6. Como 33*
7. Atalanta 28
8. Bologna 26*
9. Lazio 25
10. Udinese 25
11. Sassuolo 23
12. Torino 23
13. Cremonese 22
14. Cagliari 19
15. Parma 18*
16. Lecce 17*
17. Genoa 16
18. Hellas Verona 13*
19. Fiorentina 13
20. Pisa 12
* una partita in meno
