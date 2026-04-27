Inchiesta sugli arbitri, Vaciago: "Dipende tutto da ciò che ha in mano il pm Ascione"

Il calcio italiano attende notizie per quanto riguarda l'inchiesta venuta a galla negli ultimi giorni, portata avanti dalla Procura di Milano. Nelle scorse ore sono arrivate molte reazioni da parte chi chi è stato chiamato in causa. Il direttore del quotidiano Tuttosport, Guido Vaciago, ha detto la sua in merito alla vicenda.

"Parliamoci chiaro. Dipende tutto da quello che ha in mano il pm Ascione", si legge. "Il resto, per ora, sono chiacchiere, illazioni e discussioni fra tifosi. Fino dove arriva l’inchiesta della Procura di Milano?", si chiede Vaciago. Che poi apre a due possibili scenari. Il primo: "Se ci sono intercettazioni o prove che coinvolgono dirigenti di club o della Federcalcio e queste sono compromettenti, si apre uno scenario in stile 2006".

Il secondo: "Se, invece, l’inchiesta di Milano riguarda solo il mondo arbitrale, le gelosie avvelenate e le vendette trasversali dei direttori di gara, siamo di fronte a uno scandalo grave, ma più circoscritto (banalmente perché non avrebbe conseguenze sui club, che poi è quello che interessa ai tifosi)".

Secondo Vaciago, risulta "perfino irriverente" pensare che la Procura di Milano si presti "a dirigere i regolamenti di conti fra arbitri o a indagare su basi tifoidee, quindi bisogna stare attenti a quello che emergerà da quelle carte".