Incontro Inter, Milan e Comune di Milano: 'sconto' sullo stadio, i club prendono tempo

Nell'incontro avvenuto ieri fra il Comune di Milano, Inter e Milan, la vicesindaca Anna Scavuzzo ha comunicato che il Comune di Milano parteciperà al progetto del nuovo stadio di San Siro con un contributo di 22 milioni di euro, come riporta Il Giornale.

Inizialmente, la cifra prevista era di 36 milioni, suddivisa in tre interventi: 12 milioni per la demolizione e ricostruzione del tunnel Patroclo, 14 milioni per la parziale demolizione e rifunzionalizzazione dello stadio Meazza, e 9,6 milioni per le bonifiche dei terreni da restituire alla città come aree verdi. La voce relativa al Meazza è stata successivamente eliminata, riducendo così l’impegno economico del Comune.

All'incontro per il Milan erano presenti il presidente Paolo Scaroni e il consulente Giuseppe Bonomi, mentre per l’Inter ha partecipato Katherine Ralph, dirigente di Oaktree. Le società non hanno rilasciato dichiarazioni e, secondo quanto emerso, non proporranno ulteriori modifiche prima del voto della delibera in Consiglio comunale, previsto per il 29 settembre.

Nel frattempo, il ComitatoXSan Siro ha rilanciato la proposta di un referendum per la ristrutturazione dello stadio esistente. Carlo Monguzzi, esponente dei Verdi, ha ribadito la necessità di coinvolgere i cittadini nella decisione. La partita riguardante San Siro prosegue dunque, ma il tempo delle decisioni è quasi arrivato.