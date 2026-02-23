Incredibile Giovanna Botteri: "Cosa schifosissima di Bastoni buttarsi con il neretto Kalulu"

L'episodio clou di Inter-Juventus dello scorso turno di Serie A, l'espulsione di Kalulu per doppia ammonizione causata dalla forte accentuazione di un contatto da parte di Bastoni, fa discutere anche a diversi giorni di distanza, come testimoniato dalle recenti dichiarazioni fatte sul tema dalla giornalista Giovanna Botteri, storica corrispondente dall'estero per la televisione.

Nel corso della trasmissione 'In altre parole' su La7, la Botteri è tornata sull'episodio dell'espulsione rimediata da Kalulu, puntando di nuovo il dito contro Bastoni: "Dai ragazzi, ma questo ha fatto una cosa schifosissima! Non solo, si è buttato naturalmente con Kalulu, il giocatore neretto, quindi già tutti sapevano e subito lo hanno escluso, e poi tutti a fare: 'Evvai!' (imita il gesto di un'esultanza, ndr) Veramente una roba immonda, bocciato".

Un'analisi, quella della Botteri sull'episodio tra Bastoni e Kalulu di Inter-Juventus, che ha portato di nuovo al centro della discussione la questione, in un fine settimana come quello ancora in corso, della 26^ giornata di Serie A, che ha comunque lasciato in eredità altri episodi arbitrali che generano infinita polemica. In particolare ci sono il rigore e il gol del potenziale 0-2 revocati al Napoli nella partita poi persa sul campo dell'Atalanta, ma anche il gol di Troilo decisivo per la sconfitta del Milan contro il Parma, viziato da un blocco di Valenti sul portiere rossonero Maignan.