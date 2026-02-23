Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Senza far baccano! Il Trento tiene ancora aperta la corsa per il 2° posto nel Girone A di C

Claudia Marrone
Oggi alle 12:06Serie C
Claudia Marrone

Si concluderà stasera la 28ª giornata di Serie C, che nel Girone A vedrà la disputa di Virtus Verona-Vicenza, con la formazione di Fabio Gallo che ha da tempo attirato tutti i fari su di sé, ed è ora chiamata a rispondere alla prima sconfitta stagionale, rimediata la settimana scorsa; con il Vicenza, considerazioni focalizzate su Union Brescia e Lecco, quasi ormai fossero le due lombarde a giocarsi ormai il secondo e terzo posto, ma attenzione. Classifica alla mano, ecco l'outsider, il Trento, quarta forza della classifica del Girone A.

Formazione poco 'di grido', che fa parlare più il lavoro e il campo rispetto alla bocca, e che nel rush finale del campionato attualmente in corso è riuscita a portarsi a -3 dal terzo posto e a sei di distacco dal secondo; lotta insomma aperta, considerando che mancano ancora dieci giornate al termine della stagione. E che la compagine guidata da Luca Tabbiani non sembra aver intenzione di mollare.

Nel lungo termine, in caso di parità di punteggio finale, l'unico problema per i gialloblù potrebbe essere legato agli scontri diretti, che sorridono alle due prima citate compagini lombarde. Ma questo è un discorso già futuristico. Si dovrà prima concludere la stagione. Poi tirare le somme...

