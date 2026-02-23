Juve Stabia, Scacciavillani e Sade: "Vogliamo essere un riferimento. Puntiamo alla Serie A"

Dopo la sconfitta interna incassata contro il Modena (a cui ha assistito dagli spalti anche Avram Grant nuovo Head of Football Operations) in casa Juve Stabia è andata in scena la conferenza stampa di Fabio Scacciavillani, presidente del CdA delle Vespe:

"Sono stato nominato in questo nuovo ruolo per cercare di guidare la squadra in un percorso di continuità ed eccellenza. Vogliamo essere un esempio, sia dal punto di vista calcistico sia amministrativo. Vogliamo essere un il 'platinum standard' delle società italiane e non solo".

La parola passa poi, a Ron Sade, membro del CdA di Brera Holdings, socio unico del club campano:

“Ho sempre amato l’Italia, dal cibo, alle auto, alla moda. Ho assistito alla gara con Avram Grant e soprattutto il secondo tempo ci ha colpito. È una squadra competitiva, aggressiva e che genera entusiasmo, nonostante i tanti indisponibili che c’erano oggi. L’allenatore è un gladiatore e i tifosi mi sono sembrati eccezionali, ho potuto constatarlo anche all’allenamento di ieri. Con questi presupposti possiamo puntare in alto. Siamo qui per sostenere il club nella corsa ai playoff e magari, quando le circostanze saranno mature, puntare alla Serie A. Se dovessimo centrare i playoff, possiamo disputarli per vincerli".