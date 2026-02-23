Un gol e altre mille polemiche. La sconfitta contro il Parma allontana lo Scudetto dal Milan

Un solo gol ma tante polemiche e qualche sentenza anticipata, probabilmente, dalla partita domenicale delle ore 18 di Serie A, quella che metteva contro al Meazza il Milan, a caccia di punti per mantenere accesa la fiammella Scudetto, e il Parma di Cuesta sempre più rivelazione di questo campionato. A decidere il gol nel finale di partita di Troilo, che porterà con sé giorni di analisi e discussioni, visto un palese blocco (per quanto molto leggero) da parte di Valenti su Maignan nell'azione.

Marco Landucci, vice di Allegri che lo sostituiva in panchina per squalifica, preferisce schivare le polemiche arbitrali. E nella sua analisi del post-partita dice: "Siamo amareggiati, abbiamo cercato di fare di tutto per vincerla. Non ce n'è andata una giusta... Gabbia si è fatto male prima della partita, Ruben è in ospedale, ci è andata male su tutto. Abbiamo avuto occasioni. È stata una serata un po' storta. Ma ora resettiamo, da martedì ripartiamo. Abbiamo 12 partite, pensiamo una partita alla volta e poi vediamo dove saremo".

Cuesta, allenatore del Parma, più che guardare al risultato in sé si concentra sul percorso dei ducali: "Sono soddifatto del processo, della mentalità di questi ragazzi, della capacità che hanno avuto di ribaltare le difficoltà dopo due sconfitte di fila e gli otto gol presi. Questa è la linea che dobbiamo mantenere nel periodo che manca, che è tantissimo. Oggi è una serata per godere, ma domani si va a lavorare, perché venerdì c'è il Cagliari e dobbiamo fare molti punti".

Ultimo, ma non ultimo, lo sfortunatissimo Ruben Loftus-Cheek. Costretto a uscire a inizio match per uno scontro con Corvi, il centrocampista del Milan si è rotto i denti dell'arcata superiore e sarà costretto a un intervento all'osso alveolare mascellare. Non si prospetta uno stop brevissimo.