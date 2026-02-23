L'Union Brescia vince sotto gli occhi di Guardiola: "Bravi, riportate la squadra dove merita"

Come già avevamo riportato ieri, i fari del 'Rigamonti' di Brescia si sono accesi non tanto sul campo quanto sugli spalti, perché ad assistere al match Union Brescia-Pro Patria, valevole per la 28ª giornata del campionato di Serie C (CLICCA QUI per il programma completo), c'era uno spettatore d'eccezione: dopo 15 anni dall'ultima volta, infatti, è tornato a Mompiano Pep Guardiola, che negli anni di Luigi Corioni presidente e Carlo Mazzone allenatore fu anche capitano della Leonessa.

Approfittando dei tre giorni di riposo concessi dopo la vittoria sul Newcastle, l'allenatore del Manchester City ha fatto visita alla compagine lombarda, il cui match, per altro, si era anche messo male: pronti via, ecco il vantaggio bustocco, ma alla fine l'Union Brescia ha potuto gioire insieme a Guardiola per la vittoria finale, arrivata sul punteggio di 3-2 (CLICCA QUI per il live match).

E proprio il trainer catalano, a fine gara è stato omaggiato con una maglia personalizzata, e si è poi recato negli spogliatoio per salutare la squadra: "Bravi

ragazzi, mi avete fatto felice con questa vittoria, vi seguirò sempre con affetto, dovete riportare il Brescia dove merita", le sue parole, riprese da La Gazzetta dello Sport. Sicuramente una domenica indimenticabile per l'Union.