Serie A Women, 15ª giornata: la Roma batte l'Inter 0-1 e si conferma in vetta alla classifica
Dopo le prime tre gare giocate nella giornata di ieri, prosegue nel pomeriggio odierno la 15ª giornata del campionato di Serie A Women, che ha da poco mandato in archivio il match più atteso della giornata, ovvero lo scontro al vertice tra la capolista Roma e l'Inter, che prima del match era tre punti sotto in classifica. Ma i punti di distacco adesso sono tornati 6 - nonostante nelle settimane le nerazzurre fossero state brave a riaprire i giochi -, perché le giallorosse di Rossettini hanno fatto loro la gara, espugnando l''Arena Civica' di Milano grazie al gol di Viens. 0-1, quindi, il finale di gara.
Di seguito, il punto della situazione e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE A WOMEN, 15ª GIORNATA
Già giocate
Napoli Women – Parma 0-0
Genoa- Como Women 0-1
24' Vaitukaityte
Lazio – Milan 2-2
32' Le Bihan (L), 55' Kamczyk (M), 65' Soffia (M), 82' Karczewska (L)
Ternana Women – Juventus 2-2
28′ Brighton (J), 34′ Capeta (J), 44′ [rig.] Pirrone (T), 77′ Pellegrino Cimò (T)
Inter – Roma 0-1
33' Viens
Domenica 22 febbraio
Ore 18:00 - Fiorentina – Sassuolo
Classifica della Serie A Women - Roma 36, Inter 30, Juventus 28, Napoli 25, Lazio 24, Como 23, Fiorentina 21*, Milan 21, Sassuolo 12*, Ternana 11, Parma 10, Genoa 7
* una gara in meno