Serie A Women, 15ª giornata: la Roma batte l'Inter 0-1 e si conferma in vetta alla classifica

Dopo le prime tre gare giocate nella giornata di ieri, prosegue nel pomeriggio odierno la 15ª giornata del campionato di Serie A Women, che ha da poco mandato in archivio il match più atteso della giornata, ovvero lo scontro al vertice tra la capolista Roma e l'Inter, che prima del match era tre punti sotto in classifica. Ma i punti di distacco adesso sono tornati 6 - nonostante nelle settimane le nerazzurre fossero state brave a riaprire i giochi -, perché le giallorosse di Rossettini hanno fatto loro la gara, espugnando l''Arena Civica' di Milano grazie al gol di Viens. 0-1, quindi, il finale di gara.

Di seguito, il punto della situazione e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE A WOMEN, 15ª GIORNATA

Già giocate

Napoli Women – Parma 0-0

Genoa- Como Women 0-1

24' Vaitukaityte

Lazio – Milan 2-2

32' Le Bihan (L), 55‎' Kamczyk (M), 65‎'‎ Soffia (M), 82' Karczewska (L)

Ternana Women – Juventus 2-2

28′ Brighton (J), 34′ Capeta (J), 44′ [rig.] Pirrone (T), 77′ Pellegrino Cimò (T)

Inter – Roma 0-1

33' Viens

Domenica 22 febbraio

Ore 18:00 - Fiorentina – Sassuolo

Classifica della Serie A Women - Roma 36, Inter 30, Juventus 28, Napoli 25, Lazio 24, Como 23, Fiorentina 21*, Milan 21, Sassuolo 12*, Ternana 11, Parma 10, Genoa 7

* una gara in meno