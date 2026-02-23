L'Atalanta vince 2-1, furia Napoli. Manna: "Vergogna, poi facciamo la figura dei coglioni"

Un Napoli ottimo per un'ora va in vantaggio, trova il bis annullato in modo dubbio da Chiffi (per un presunto fallo di Hojlund su Hien), poi molla l'osso e si fa rimontare da un'Atalanta furente e dalle mille risorse. A Bergamo una gara godibile ed elettrizzante finisce 2-1 per la squadra di Palladino, che alla fine la vince con i cambi. La rete del possibile 0-2 annullata per presunto fallo di Hojlund su Hien farà discutere ancora.

Beukema stappa il match

L'avvio di gara vede l'Atalanta pressare con grande aggressività un Napoli che però non si fa intimorire. Dopo un tentativo di testa di Pasalic, al 18' gli azzurri passano. Ingenuità di Scalvini, che commette un fallo evitabile su Hojlund in posizione pericolosa: Gutierrez su punizione pennella per Beukema che, tutto solo dentro l'area, fa 0-1 di testa. La reazione dei bergamaschi è contenuta senza troppi patemi d'animo dal Napoli. Pasalic gestisce male un pallone in uscita, ne nasce un tiro di Hojlund che non inquadra lo specchio.

Doppia chance Sulemana

Al 35' ecco la prima grande chance per i bergamaschi: Krstovic lavora bene un pallone e premia l'inserimento di Sulemana, destro secco sul primo palo sul quale si esalta Milinkovic Savic. Ancora Sulemana si gira in area e calcia, ancora attento il portiere azzurro. Nel finale di frazione l'arbitro Chiffi assegna un rigore per un contatto fra Hien e Hojlund, ma il VAR lo richiama e il penalty viene tolto. Alisson Santos fa un pezzo di bravura in pieno recupero, entra da sinistra, ma trova la risposta di Carnesecchi.

Pasalic fa 1-1 di testa

Ad inizio ripresa Hojlund va via a Hien, Gutierrez segna sul suo traversone: Chiffi annulla per fallo molto dubbio dell'attaccante. Il Napoli è convincente in questi minuti: Lobotka e Vergara ci provano da fuori area, senza successo. L'Atalanta però riordina le idee e macina gioco, trovando il pareggio al 61': corner di Zalewski, Pasalic svetta prima di tutti e fa 1-1.

Colpiscono i cambi: Samardzic fa 2-1

L'Atalanta non ha ancora finito e con i nuovi entrati spinge forte. Samardzic pesca Scamacca, che calcia forte, Milinkovic Savic risponde ancora in tuffo. Il gol del pari ha acceso la miccia per la Dea, che attacca a testa bassa. Palladino poi la risolve con i cambi: cross di Bernasconi, stacco imperioso di Samardzic dentro all'area che fa 2-1 all'82'. Conte inserisce tutto ciò che ha, da Giovane a Lukaku. Non basta un finale nell'area avversaria, l'Atalanta regge l'urto e porta a casa una vittoria pesantissima.

Napoli, il ds Manna esplode: "È una vergogna"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Il suo sfogo contro l'arbitraggio che ha tolto il 2-0 del Napoli: "Questa cosa è incommentabile. Facciamo gol e non c'è nessun contatto, nessun fallo. Non capisco come Chiffi faccia a fischiare e non c'è stato nessun controllo del VAR. Annullano un gol imbarazzante. Io non capisco, cosa ci sta a fare il VAR? Perché non lo riguarda? E' inspiegabile. A Torino c'era rigore, a Verona abbiamo avuto problemi ma questo è imbarazzante. Ci stiamo giocando la Champions e questo annulla un gol senza niente. Urge una riflessione, vogliamo quello che è giusto. Questo non è calcio. E' vergognoso.

Perché lo richiamano solo al rigore Chiffi? Il fischio di Chiffi ok, ma perché il VAR non lo chiama? Non c'è niente. Han dato buona una situazione che non esiste. Si butta lui giù. Noi andiamo avanti, poi magari perdiamo uguale ma è incredibile. Si arriva a fare una partita così e viene annullato un gol assurdo. Siamo stanchi. Se il contatto non c'è, non c'è. Poi facciamo la figura dei coglioni e non ci piace".

Atalanta, Palladino: "Grande rimonta in questi mesi"

Queste le parole del tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino: "All'andata fu la mia prima partita all'Atalanta. Abbiamo fatto una grande rimonta in questi mesi dove ci siamo rialzati: dimostrazione che il gruppo è formato da giocatori forti di testa oltre che di tecnica. Venivamo dalla sconfitta contro il Borussia e siamo stati bravi a ribaltare la partita: i cambi sono stati perfetti. Posso contare su tutti ed è giusto crederci guardando la classifica senza porsi limiti".