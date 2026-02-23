Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Marcolini: "La Salernitana paga ancora la doppia retrocessione. Vicenza? Fortissimo"

Marcolini: "La Salernitana paga ancora la doppia retrocessione. Vicenza? Fortissimo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 11:27Serie C
Claudia Marrone
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Primo appuntamento settimanale con A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, che ha ospitato Michele Marcolini, per commentare con lui la gara che questa sera opporrà il Vicenza alla Virtus Verona. Incuriosisce molto la reazione dei biancorossi dopo il primo ko stagionale: "Non credo che abbia smosso particolari sentimenti negativi la prima sconfitta dell'anno, il cammino del Vicenza del resto è sotto gli occhi di tutti: stanno facendo qualcosa di straordinario. Perdere non piace mai, sicuramente dà fastidio, però credo fosse fisiologico: prima o poi doveva succedere, è successo, tra l'altro in casa, ma non credo che questo possa scalfire la sicurezza del Vicenza".

Tenendola nel Girone A, la porto a Novara, piazza che conosce: stagione in chiaroscuro, ma gli ultimi risultati hanno rilanciato gli azzurri. Riusciranno a centrare e confermarsi in zona playoff?
"Gli ultimi risultati sono stati buoni, ma effettivamente quest'anno il Novara ha avuto la 'pareggite' per un po' troppo tempo, che non gli ha consentito di fare un salto di qualità. Però, come dicevo, li ultimi risultati sono stati molto positivi, quattro risultati utili consecutivi, quindi direi che sembra essere sulla strada giusta. La classifica è molto più tranquilla di prima, ci sono tutte le condizioni per poter cercare di rimanere un po' più in alto possibile".

Annata in chiaroscuro anche per l'Albinoleffe, altra compagine a lei nota. Forse i seriani devono puntare, al momento, a consolidare la categoria e poi eventualmente pensare ai playoff? Certo è che è una squadra che ha dimostrato di esserci.
"L'Albinoleffe da anni lavora bene, non solo dal punto di vista tecnico ma anche organizzativo. Credo sia l'unica squadra in C ad avere un centro sportivo di così buon livello, con lo stadio dentro; una società un fiore all'occhiello per la terza serie. Io ci sono stato, è un posto dove si può lavorare bene, con tranquillità. Si va sempre più verso una valorizzazione dei giovani, se si riesce anche del proprio settore giovanile, tanto che c'è stato anche l'esordio di Simonelli recentemente. Con i giovani, però, ci sta di avere qualche alto e basso, ma credo che sia comunque l'idea giusta quella del club, e credo che comunque possa fare un percorso piuttosto tranquillo, anche se la classifica non gli consente di stare serena del tutto. Ma credo che, per valori e per ambiente, l'Albinoleffe possa continuare a lavorare in grande serenità".

A proposito di valore e ambiente, mi ricollego anche alla frase che ha detto prima: perdere non piace a nessuno. Crisi aperta per la Salernitana, con Giuseppe Raffaele che pagherà per tutti: come analizza la situazione che stanno vivendo i granata, peraltro reduci da due retrocessioni consecutive?
"Credo che quello sia uno dei più grossi problemi di questa squadra. Le stagioni dopo le retrocessioni sono sempre difficili da affrontare, soprattutto in piazze calde così come Salerno: il pubblico ha sempre cercato di dare il proprio apporto, lo stadio è spesso pieno, quindi, sotto questo punto di vista, ci sarebbero tutte le condizioni per tornare a correre tanto forte. La Salernitana, per buona parte della stagione, l'ha fatto, ma adesso sta zoppicando da un po', non riesce a trovare la continuità che aveva trovato all'inizio, e la distanza dal vertice è diventata veramente tanta, troppa, e probabilmente c'è anche un impatto mentale negativo per aspetto. Anche dal punto di vista mentale questa squadra si deve preparare ad arrivare ai playoff al massimo e, chiaramente, bisogna essere bravi ad assorbire la delusione, perché era evidente che puntasse alla B diretta".

Subentrare in un contesto come quello granata, per un allenatore, quante difficoltà può avere?
"Subentrare è particolare. Non è facile, non si ha tanto tempo a disposizione e dipende molto da quanto velocemente si riesce a entrare nella testa dei ragazzi e quanto comunque anche l'ambiente ti aiuti dopo i primi risultati. Subentrare è veramente tutt'altra cosa che iniziare una stagione: ci sono troppe varianti e variabili che possono incidere sulla buona riuscita o meno: non si ha il tempo di costruire tutto, bisogna essere bravi, essere molto elastici, cercare di trovare la chiave giusta in pochissimo tempo e non tutti ci riescono".

Sul suo personale: dopo l'avventura estera, ha voglia di ritornare in Italia, con il momento che il calcio italiano in linea generale sta vivendo?
"Sì, assolutamente. È chiaro che l'esperienza estera e internazionale è stata bellissima, mi ha arricchito tanto, mi ha dato la possibilità di confrontarmi con delle nazionali incredibili: ho giocato due volte contro l'Italia e due volte contro l'Inghilterra, e ogni preparazione gara è stata stupenda, sicuramente molto diversa dal campionato di Serie C che ho affrontato il più delle volte. Mi piacerebbe però appunto tornare: quando ho fatto quella scelta, sapevo che, dal punto di vista professionale in Italia, mi avrebbe un po' tolto dal mirino di tante persone, ma in Italia siamo fatti così: Quando si va all'estero, poi la visibilità paradossalmente viene un po' persa. Però è stata una scelta professionale alla quale ho pensato bene, che sono veramente felice di aver fatto. Comunque sono in attesa di rientrare in una situazione che mi possa dare grande soddisfazione e grande voglia di tornare a quello che mi piace fare e che ho sempre amato fare. La quotidianità un po' mi è mancata, vivere lo spogliatoio, creare un certo tipo di ambiente per cercare di riuscire a performare nel migliore dei modi, mi piacerebbe tornare a riviverla; vediamo se ci sarà la situazione giusta".

Articoli correlati
Marcolini: "Complimenti al Vicenza, l'Arezzo dimostra di crederci. Nel C sarà una... Marcolini: "Complimenti al Vicenza, l'Arezzo dimostra di crederci. Nel C sarà una bella lotta"
Marcolini: "Vicenza formidabile, non avrà problemi. Negli altri gironi lotta aperta"... Marcolini: "Vicenza formidabile, non avrà problemi. Negli altri gironi lotta aperta"
Ravenna sorpresa? Marcolini: “No, società solida e squadra di categoria superiore”... Ravenna sorpresa? Marcolini: “No, società solida e squadra di categoria superiore”
Altre notizie Serie C
Marcolini: "La Salernitana paga ancora la doppia retrocessione. Vicenza? Fortissimo"... TMW RadioMarcolini: "La Salernitana paga ancora la doppia retrocessione. Vicenza? Fortissimo"
L'Union Brescia vince sotto gli occhi di Guardiola: "Bravi, riportate la squadra... L'Union Brescia vince sotto gli occhi di Guardiola: "Bravi, riportate la squadra dove merita"
Salernitana, crisi profonda: ds nervoso, Iervolino contestato. Oggi l'esonero di... Salernitana, crisi profonda: ds nervoso, Iervolino contestato. Oggi l'esonero di Raffaele
Serie C, si chiude 28ª giornata si chiude oggi: Vicenza per la fuga. Le classifiche... Serie C, si chiude 28ª giornata si chiude oggi: Vicenza per la fuga. Le classifiche aggiornate
Forlì, Miramari: "A Terni senza paura. Priorità salvezza, ma vogliamo crescere ancora"... Forlì, Miramari: "A Terni senza paura. Priorità salvezza, ma vogliamo crescere ancora"
Campobasso, Cirrincione: "Ai playoff può succedere di tutto, se arriverà la B subito... Campobasso, Cirrincione: "Ai playoff può succedere di tutto, se arriverà la B subito saremo pronti"
Catania, Toscano: "Non una vittoria bella ma voluta. Ora testa alla Salernitana" Catania, Toscano: "Non una vittoria bella ma voluta. Ora testa alla Salernitana"
Ternana, Liverani: "Continuità e maturità. Il quarto posto? Possibile, ma non ora"... Ternana, Liverani: "Continuità e maturità. Il quarto posto? Possibile, ma non ora"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
1 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
3 Fiorentina-Pisa, le probabili formazioni: ballottaggio Ndour-Fabbian, esordio dal 1' per Iling Jr
4 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
5 Adani sulla Juve: "Alcuni giocatori non sembrano da A. E Thiago Motta aveva tre punti in più..."
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, rifinitura verso il Bodo/Glimt in corso: per Calhanoglu parziale lavoro col gruppo
Immagine top news n.1 Sogno di De Rossi, certezza di Gasperini: come Pisilli sta dimostrando di meritarsi la Roma
Immagine top news n.2 Troilo eroe a San Siro, il padre: "Non gli importa dello scudetto, lui pensa a salvarsi e... al Mondiale"
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.4 Gasperini ne fa 3 alla Cremonese e aggancia il Napoli. Poi parla del paragone Roma-Atalanta
Immagine top news n.5 Un gol e altre mille polemiche. La sconfitta contro il Parma allontana lo Scudetto dal Milan
Immagine top news n.6 L'Atalanta vince 2-1, furia Napoli. Manna: "Vergogna, poi facciamo la figura dei coglioni"
Immagine top news n.7 C'è una nuvola nel cielo limpido di Roma: lo stop di Hermoso. Tutte le partite saltate in stagione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.3 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Marcolini: "La Salernitana paga ancora la doppia retrocessione. Vicenza? Fortissimo"
Immagine news Serie A n.2 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, rifinitura verso il Bodo/Glimt in corso: per Calhanoglu parziale lavoro col gruppo
Immagine news Serie A n.2 Champions League, gli arbitri dei playoff: due spagnoli per Inter e Atalanta. Alla Juve un portoghese
Immagine news Serie A n.3 Rinascita Atalanta con Palladino, solo Chivu fa meglio in Serie A. Ora la svolta in Champions
Immagine news Serie A n.4 L'ex capitano del Bologna Castellini: "Patito il non essere un top team e venire da quella stagione"
Immagine news Serie A n.5 Sogno di De Rossi, certezza di Gasperini: come Pisilli sta dimostrando di meritarsi la Roma
Immagine news Serie A n.6 Lois Openda è un vero flop. E presto per la Juventus scatterà l'obbligo di riscatto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Scacciavillani e Sade: "Vogliamo essere un riferimento. Puntiamo alla Serie A"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori assistman alla 26ª giornata: Calò del Frosinone in doppia cifra
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica delle medie voto: Top11, migliori per reparto e graduatoria allenatori
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo a vele spiegate, per Ghedjemis la doppia cifra
Immagine news Serie B n.5 Il punto sulla B: Cesena in crisi, un buon Pescara perde a Venezia
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Girma: “Punto amaro, senza gol non si vince. Dispiace per i fischi”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Raffaele verso l'esonero: ma chi in panchina? Vari, i profili in lizza: il punto
Immagine news Serie C n.2 Marcolini: "La Salernitana paga ancora la doppia retrocessione. Vicenza? Fortissimo"
Immagine news Serie C n.3 L'Union Brescia vince sotto gli occhi di Guardiola: "Bravi, riportate la squadra dove merita"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, crisi profonda: ds nervoso, Iervolino contestato. Oggi l'esonero di Raffaele
Immagine news Serie C n.5 Serie C, si chiude 28ª giornata si chiude oggi: Vicenza per la fuga. Le classifiche aggiornate
Immagine news Serie C n.6 Forlì, Miramari: "A Terni senza paura. Priorità salvezza, ma vogliamo crescere ancora"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma batte l'Inter 0-1 e si conferma in vetta alla classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV