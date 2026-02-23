Gasperini ne fa 3 alla Cremonese e aggancia il Napoli. Poi parla del paragone Roma-Atalanta

La Roma batte 3-0 la Cremonese, sfrutta le cadute di Milan, Napoli e Juventus e resta pienamente agganciata alla zona altissima della classifica, ma deve fare i conti con l’ennesimo stop di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, inizialmente inserito nell’undici titolare, si è fermato nel riscaldamento per un nuovo problema muscolare. Era appena rientrato dalla contusione al piede che lo aveva tenuto fuori dal 6 al 22 febbraio (18 giorni, 2 partite saltate), ma questo non è uno strascico del precedente infortunio: si tratta di un nuovo stop, stavolta un fastidio allo psoas, emerso a pochi minuti dal fischio d’inizio.

In campo, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 e segnato dalla traversa di Mancini al 34’, la squadra di Gasperini ha cambiato passo nella ripresa. Al 59’ Cristante ha sbloccato il risultato di testa su corner di Pellegrini. Al 78’ il raddoppio: angolo di El Aynaoui, sponda di tacco di Cristante e zampata al volo di Ndicka. All’86’ il tris firmato Pisilli, lesto a ribadire in rete una respinta su Malen.

"Sapendo i risultati delle altre avevamo la consapevolezza di dover vincere", ha spiegato mister Gian Piero Gasperini nel post gara. E, quando è stato interpellato sul paragone tra la sua nuova Roma e la sua vecchia Atalanta, il tecnico giallorosso ha risposto così: "L’Atalanta arrivava da una vittoria in Europa League, costruita negli anni, era arrivata vicina a Napoli e Inter, io credevo che potesse fare dei salti in avanti, che non fosse il momento di accontentarsi. Abbiamo ritrovato un nucleo molto forte alla Roma, chiaramente la rosa era da completare, è una squadra giovanissima, va sottolineata la crescita di Pisilli. Siamo dentro a questa classifica, a inizio anno non era facile prevederlo e ne siamo molto contenti".