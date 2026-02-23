Liverani: "Vorrei portare la Ternana in B, anche se sogno di avere un'altra chance in Serie A"

Scenderà in campo questa sera la Ternana, che affronterà il Forlì nel match che chiuderà, per quel che concerne il Girone B, la 28ª giornata del campionato di Serie C (CLICCA QUI per il programma del turno): una chance importante quella che hanno le Fere, che possono sognare i piani nobili della graduatoria, comprensivi di quarto posto. Tempo al tempo, come ha detto l'allenatore rossoverde Fabio Liverani nella conferenza stampa tenutasi nella giornata di ieri, i conti si fanno ad aprile, non a febbraio.

Ma proprio quest'oggi, il tecnico ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport, concentrandosi maggiormente sul suo privato e sul suo passato, ma non è mancata una nota anche al presente: "La doppia promozione a Lecce, è una città unica che mi ha dato tanto amore. Oggi penso a vincere con la Ternana, vorrei portarla in B. Anche se il mio sogno è quello di avere un’altra chance in Serie A".

Step by step, un po' come per il discorso legato alle ambizioni stagionali delle Fere. Mancano ancora 10 gare al termine del campionato corrente, per gli umbri 11 comprensive di quella odierna, poi si parlerà di futuro e di altri sogni da raggiungere.