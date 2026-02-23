Inter, rifinitura verso il Bodo/Glimt in corso: per Calhanoglu parziale lavoro col gruppo
Allenamento di rifinitura in corso per l'Inter di Cristian Chivu, alla vigilia della decisiva sfida contro il Bodo/Glimt nel ritorno del playoff di Champions League. Domani a San Siro, ricordiamo, si ripartirà dal successo dei norvegesi per 3-1 nella gara di andata.
La seduta ad Appiano Gentile è iniziata con tutto il gruppo a disposizione dell'allenatore rumeno, eccezion fatta ovviamente per Lautaro Martinez. Inizialmente assente anche Hakan Calhanoglu: il regista turco, da programma, svolgerà una parte di lavoro individuale e una parte insieme al resto della squadra, come avvenuto anche nella giornata di ieri. Presente fra gli altri, come preannunciato dallo stesso Chivu, anche il rientrante Denzel Dumfries.
Per quel che riguarda il resto del programma di giornata, alle ore 14 è prevista la conferenza stampa dell'allenatore nerazzurro e di un membro della rosa, mentre il Bodo/Glimt si presenterà nella sala stampa di San Siro alle ore 15.30.
